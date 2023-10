Mestre: un altro incidente, autobus stessa società strage cavalcavia

Ieri sera un altro autobus della compagnia “La Linea” si è schiantato contro il pilastro di in una casa. Fortunatamente non ci sono vittime

Ad appena 11 giorni dalla strage del cavalcavia di Mestre, il tragico incidente avvenuto la sera del 3 ottobre in cui persero la vita 21 persone, ieri sera un altro autobus della stessa compagnia “La Linea” si è schiantato contro il pilastro di una casa, in via Carducci. Per fortuna non ci sono vittime ma la coincidenza della compagnia dei due mezzi, coinvolti negli incidenti, lascia molto perplessi.

Le persone ferite, non in gravi condizioni, sono in tutto 14 e sono state trasferite negli ospedali di Mestre, Mirano e Dolo. Tra loro c’è anche l’autista. Stando alle prime dichiarazioni del conducente, rilasciate ai soccorritori, l’incidente sarebbe avvenuto per un suo malore improvviso: “Ho visto tutto bianco”.

Il bus copriva la tratta urbana per conto del Comune di Venezia. Ora Avm (azienda capogruppo del trasporto pubblico veneziano) ha annunciato che da oggi il servizio di tutti i bus de “La Linea” sarò sospeso, in via precauzionale. Al loro posto verranno utilizzati i mezzi di proprietà della società dei trasporti pubblici Avm.