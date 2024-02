Milano: protesta davanti alla sede Rai

Dopo Napoli e Torino, le manifestazioni pro Palestina contro la Rai toccano anche Milano. Proteste contro la “censura della tv pubblica”

Dopo Napoli e Torino, le manifestazioni pro Palestina contro la Rai toccano anche Milano: circa mille persone si sono radunate oggi intorno alle 18 davanti alla sede della Rai, in Corso Sempione, per protestare contro la “censura della tv pubblica”. Poi il corteo per raggiungere l’Arco della Pace, dove è stato osservato un minuto di silenzio per tutte le vittime di questa guerra.

Di Claudia Burgio