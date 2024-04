Milano Ristorazione, piscosi tra i genitori che ora chiedono ai figli di masticare bene

Negligenza, il nuovo Unabomber o il tentativo di sabotare Milano Ristorazione, l’azienda partecipata dal Comune di Milano che fornisce i pasti alle scuole della città? Lo diranno i NAS -sempre che si riesca a ricostruire come siano andati i fatti – quel che è certo è che ormai da settimane nei pasti serviti ai bambini vengono rinvenuti oggetti di varia natura. L’ultimo in ordine di tempo è un chiodo nei fagiolini con patate, poco prima erano stati trovati nel pane un frammento di plastica e un pezzo di vetro, poi una blatta che, fra tutte le amare scoperte, appare la più innocua. Dal 6 marzo i bambini della città meneghina mangiano solo grissini dopo che l’amministrazione ha deciso di interrompere i rapporti con il panificatore che riforniva Milano Ristorazione.

Nonostante ciò la preoccupazione resta: gli episodi sono continuati, alcuni dei quali – va detto – sono stati opera di scherzi da parte di alcuni ragazzini. Molti genitori hanno chiesto le dimissioni dei vertici aziendali. Ma Milano Ristorazione non è nuova a questi episodi. Lo scorso anno, per un bullone nel panino, si era dimesso il presidente di allora, che aveva bollato l’episodio come “un colpo al cuore”:

In questo lasso di tempo in tanti hanno preferito andare a prendere i propri figli a scuola durante l’ora del pasto per poi riportarli in orario di lezione. Chi è impossibilitato ha chiesto ai propri figli di sezionare il cibo e masticare piano e molto bene. Alcuni dirigenti scolastici si sono lamentati di questo via vai, scrivendo che non avrebbero più acconsentito a uscite senza una reale giustificazione. Così aveva fatto anche la dirigente della primaria di via Ariberto, caso vuole proprio la scuola dove c’è stato l’ultimo caso del chiodo. Altra coincidenza: trattasi della scuola dove pochi giorni prima un gruppo di genitori aveva manifestato davanti all’ingresso il proprio malcontento, attirando l’attenzione del Tg regionale della RAI. La scuola è il luogo “sacro” a cui affidiamo i nostri figli convinti di mandarli in un posto sicuro, speranzosi che facciano anche un pasto sicuro. Serve fare qualcosa perché non si tratta più di un caso isolato – che pure non dovrebbe capitare – ma di una serie di episodi che non possono non impensierire. Che piaccia oppure no.