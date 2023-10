Milano, due uomini arrestati per terrorismo: “Fanno parte dell’Isis”

Due uomini sono stati arrestati questa mattina a Milano. Sono indagati per esser associati all’Isis

Sono indagati per “essersi associati all’organizzazione terroristica internazionale comunemente nota come Stato Islamico” i due egiziani arrestati all’alba di oggi in un’operazione antiterrorismo internazionale della questura di Milano e del compartimento della polizia postale Umbria – sezione cyberterrorismo, coordinata dalla procura di Milano.

I due erano “estremamente attivi nella propaganda e nel proselitismo digitali per conto dell’Isis” e si sarebbero messi “a disposizione dell’organizzazione terroristica, finanziando ‘cause di sostegno'” a Isis, a cui “avrebbero prestato giuramento di appartenenza e di fedeltà”.

Lo fa sapere in una nota il procuratore, Marcello Viola, che ha convocato una conferenza stampa alle 11.30 di questa mattina, considerata “la gravità e la particolare rilevanza pubblica dei fatti stessi” e “l’elevato allarme sociale”.