Mollata sul Gra per un 5 in latino

Una storia assurda quella di una madre che ha letteralmente abbandonato la figlia sedicenne sul grande raccordo anulare per un 5 in latino

Da un eccesso all’altro. Da genitori accusati di essere troppo permissivi, a una madre che abbandona la figlia sul grande raccordo anulare dopo un brutto voto.

Non è uno scherzo, è accaduto davvero: una donna di 40 anni ha letteralmente abbandonato la figlia sedicenne in mezzo alla strada dopo una lite per un 5 in latino. Neanche una strada qualsiasi, ma la corsia di emergenza del Gra.

La ragazza sotto choc è stata soccorsa dai vigili urbani, dopo aver peraltro rischiato di essere investita. La madre invece è stata denunciata per maltrattamento e abbandono di minore. E non si esclude che scatti per la signora anche il divieto di avvicinamento alla figlia.

Come dicevamo all’inizio, da un estremo all’altro.

di Annalisa Grandi