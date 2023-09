Mukhtar, l’Hachiko della Crimea

Per dodici anni ha percorso avanti e indietro il lungomare, appoggiando il muro al parapetto aspettando invano il ritorno del suo proprietario. Per questo Mukhtar era stato ribattezzato l’Hachiko di Crimea. Perché come il cane diventato famoso per la sua fedeltà, anche lui ha passato l’intera esistenza aspettando il ritorno di chi lo aveva amato. Il suo padrone era un bagnino, purtroppo morto.