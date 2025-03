Orrore a Benevento, compra cuccioli di cane e abusa di loro. Alcuni trovati morti

A Benevento, da tempo, una persona prende cuccioli di cane per maltrattarli e seviziarli. Seviziarli e violentarli. Fino a ucciderli, in alcuni casi

Questa che vi raccontiamo è una brutta storia. Una storia che non vorremmo raccontare, ma che è giusto rendere pubblica. Perché certe atrocità non accadano più.

Succede che a Benevento, da tempo, una persona prende cuccioli di cane (su Internet, o li compra nei negozi) per maltrattarli e seviziarli. Seviziarli e violentarli. Fino a ucciderli, in alcuni casi.

Nei confronti di questa persona sono state presentate denunce, dopo che un cucciolo, l’ennesimo finito nelle sue mani, è stato per fortuna salvato da una coraggiosa volontaria. Un cucciolo che ha subito, a quattro mesi, quello che non si può raccontare. Un cucciolo che alla fine è stato più fortunato di altri, molti altri, morti dopo le sevizie subite. Il cucciolo salvato, un batuffolo bianco, lo vedete in foto. Gli altri, scegliamo di non mostrarli.

Ma scegliamo di raccontare questa storia e di fare il nome di questa persona, Antonio N., perché siamo in possesso delle denunce a suo carico. Dei referti veterinari inconfutabili. E perché speriamo che raccontare questa storia, questa orrenda storia, serva a fare sì che nessun cane sia affidato, venduto, ceduto a questa persona. Né a nessuno che possa ricondurre a lui. Il resto lo farà la giustizia.

Il resto è un batuffolo bianco salvato e altri che purtroppo non hanno avuto la sua fortuna.

di Annalisa Grandi