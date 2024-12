Ottavia Piana è in salvo dopo quattro giorni sottoterra – IL VIDEO

La speleologa Ottavia Piana ha lasciato l’abisso Bueno Fonteno, nella bergamasca, alle 2.59 di questa notte. Ora è in ospedale

Ottavia Piana è in salvo. Era rimasta bloccata lo scorso 14 dicembre mentre tentava di mappare i cunicoli dell’abisso Bueno Fonteno, fratturandosi diverse ossa toraciche e del volto. Già un anno fa la grotta le aveva giocato un brutto scherzo, costringendola a chiedere aiuto. Questa volta la risalita è durata quasi 40 ore, lentissima per i problemi logistici e per evitare di aggravare le sue condizioni fisiche già precarie.

Alle 2.59 di stanotte, finalmente, la barella su cui, quasi una mummia, era assicurata la speleologa è riemersa dalla grata che chiude l’accesso all’abisso. Fuori la attendeva un elicottero, che la ha trasferita all’ospedale di Bergamo dove è al momento ricoverata per i controlli e gli interventi necessari.