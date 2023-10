Padre estrae la figlia dal finestrino del bus precipitato a Mestre

Quello che davvero resta sono le immagini di vite spezzate. Immagini di un destino crudele e spietato. Adesso ci deve essere solo rispetto, per i morti e i sopravvissuti

Un padre che riesce a tirare fuori dal finestrino la figlia. Un uomo che urla disperato chiedendo quando arriveranno i soccorsi. Urla che ci sono 50 persone, tra quell’inferno di lamiere. Immagini, voci che raccontano l’immane tragedia di Mestre. Una tragedia, a prescindere da quello che è accaduto.

A prescindere dalla dinamica, quello che davvero resta è questo. Le immagini. Le vite spezzate. Vite di persone che stavano vivendo un momento di gioia, una vacanza. E che sono state spazzate via. Immagini difficili da guardare. Immagini di un destino crudele e spietato.

Adesso, ci deve essere solo il rispetto. Per i morti. Per i sopravvissuti. Per le famiglie spezzate. Dopo, sarà tempo delle analisi. Ora, resta solo lo sgomento.

Di Annalisa Grandi