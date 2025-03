Il Papa sarà dimesso domani dal Gemelli e tornerà a Santa Marta. Due mesi di riposo

Papa Francesco sarà dimesso: domani torna a Santa Marta. Lo ha detto oggi, sabato 22 marzo, il professor Sergio Alfieri che coordina il team di medici, che ha in cura Bergoglio da quando 37 giorni fa è stato ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma per una polmonite bilaterale, durante un briefing con la stampa.

“Il Santo Padre al momento del ricovero si presentava con una insufficienza respiratoria acuta dovuta a una infezione polimicrobica – ha aggiunto Alfieri -. Quindi virus, miceti e batteri. Questi hanno determinato una polmonite bilaterale severa che ha richiesto un trattamento farmacologico combinato. Durante il ricovero del Santo Padre hanno presentato due episodi molto critici nei quali il Papa è stato in pericolo di vita. Le terapia farmacologiche, l’ossigeno ad alti flussi, e la ventilazione meccanica non assistita hanno fatto registrare un lento e progressivo miglioramento facendo uscire il Santo Padre dagli episodi più critici”.

A oggi “le infezioni più gravi sono state risolte” e “non ha più la polmonite bilaterale”. “Avrà bisogno di due mesi di convalescenza – spiegano -. Continuerà la terapia respiratoria al Santa Marta. Ci vorrà tempo per far tornare la voce come prima”. “E’ stabile da due settimane, l’ospedale è il posto peggiore per la convalescenza” aggiungono, precisando che il Pontefice “non è diabetico” e “non ha avuto il Covid”.

“Voleva tornare a casa giorni fa, ma ci ha ascoltato” precisano i medici del Gemelli che raccontano anche come sia “contentissimo” di uscire dall’ospedale. “Ci ha detto ‘sono ancora vivo’, si capisce che ha ripreso il suo buonumore” sottolineano. “E’ dimagrito, ma ha tante riserve e si alimenta un po’ di più”. Per ora, comunque, sono “sconsigliati incontri con gruppi e grandi sforzi” e per quanto riguarda i viaggi “si vedrà in base ai miglioramenti”. “Se mantiene il trend attuale, riprenderà il lavoro il prima possibile“.