Papa Francesco, tranquilla la settima notte di ricovero al Gemelli

La Sala Stampa della Santa Sede fa sapere che Papa Francesco ha dormito bene e questa mattina, come nelle due precedenti, si è alzato per fare colazione. Ieri sera il bollettino medico parlava di lieve miglioramento

La Sala Stampa della Santa Sede fa sapere che Papa Francesco ha dormito bene e questa mattina, come nelle due precedenti, si è alzato per fare colazione. Ieri sera il bollettino medico parlava di lieve miglioramento

La Sala Stampa della Santa Sede fa sapere che Papa Francesco ha dormito bene e questa mattina, come nelle due precedenti, si è alzato per fare colazione. Ieri sera il bollettino medico parlava di lieve miglioramento

La Sala Stampa della Santa Sede fa sapere che Papa Francesco ha dormito bene e questa mattina, come nelle due precedenti, si è alzato per fare colazione. Ieri sera il bollettino medico parlava di lieve miglioramento

Per Papa Francesco un’altra notte tranquilla al policlinico Gemelli di Roma. La Sala Stampa della Santa Sede fa sapere che il pontefice ha dormito bene e questa mattina, come nelle due precedenti, si è alzato per fare colazione. Ieri sera il bollettino medico parlava di lieve miglioramento della salute del Santo Padre, con un quadro clinico ancora stazionario.

Ricoverato lo scorso 14 febbraio dopo settimane di crescenti malesseri e difficoltà, Papa Francesco ha una polmonite bilaterale caratterizzata da un quadro infettivo poli-microbico (e aggravata dalla mancanza di un lobo di uno dei polmoni, asportato quando aveva 21 anni a seguito di una dura infezione). La sua terapia è stata già cambiata due volte, per meglio colpire i diversi patogeni in circolo. Il pontefice è autoventilato, e dunque utilizza la maschera a ossigeno solo in caso di estrema necessità, e ha continuato a lavorare per quanto possibile. Ieri la nomina di un vescovo francese, accompagnata da lettura, firma di documenti, riposo e preghiera.

Per Papa Francesco si prospetta almeno un’altra settimana in ospedale, forse anche di più. I medici hanno raccomandato riposo assoluto e, ora e in futuro, maggior cautela nell’esposizione all’ambiente esterno. Insomma, se e quando il pontefice uscirà dall’ospedale dovrà comunque ridurre all’osso le sue apparizioni pubbliche. Anche per questo ieri il cardinale Ravasi ha evocato, subito ripreso da molti membri del Collegio Cardinalizio, l’ipotesi di dimissioni. Francesco non ha mai chiuso la porta all’ipotesi, sostenendo che finché la testa regge non ci sono motivi di lasciare. Ma per Bergoglio il contatto con le persone è sempre stato un elemento chiave, a cui difficilmente vorrà rinunciare. Di qui la tesi di Ravasi sulla possibilità di dimissioni. Si parla, comunque, di una prospettiva per un futuro imprecisato. «Vorrebbe concludere il Giubileo», specifica infatti il cardinale.

Di Umberto Cascone