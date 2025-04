Papa Francesco a sorpresa in San Pietro in abiti laici – IL VIDEO

Nuova uscita a sorpresa per Papa Francesco. Domenica scorsa, quando è sceso in Piazza San Pietro per il Giubileo degli ammalati, si era mostrato in abiti papali, carrozzina e cannule nasali per l’ossigeno. Oggi invece ha voluto fare una visita all’interno della Basilica. Qui ha visitato il cantiere di alcuni lavori di restauro che saranno presentati al pubblico domani. Il Pontefice è apparso in abiti totalmente laici: pantaloni neri, maglia della salute bianca e un poncho-coperta a righe a ripararsi dal freddo. Papa Francesco ha rivolto qualche gesto di saluto ai presenti, scambiando due parole con un bambino. Sul volto sono ricomparse, dopo la foto ufficiale per la visita di stato di Re Carlo III e della Regina Camilla, i naselli per l’ossigeno.

A cura di Umberto Cascone