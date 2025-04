Carlo e Camilla incontrano Papa Francesco

“Che occasione speciale!”. Inizia con queste parole – scritte in italiano – il post pubblicato sui social dalla Royal Family. Re Carlo III e la regina Camilla ieri pomeriggio hanno fatto visita a Papa Francesco

“Che occasione speciale!”. Inizia con queste parole – scritte in italiano – il post pubblicato questa mattina sui social network dalla Royal Family. Re Carlo III e la regina Camilla ieri pomeriggio hanno fatto visita a Papa Francesco.

“Un momento speciale per le Maestà: ieri hanno incontrato privatamente Sua Santità Papa Francesco in Vaticano” si spiega.

E ancora: “Il Re e la Regina sono rimasti profondamente toccati dalle gentili parole del Papa in occasione del loro ventesimo anniversario di matrimonio e sono stati onorati di potergli condividere personalmente i loro migliori auguri”.

Nella foto, Papa Francesco appare sorridente e senza le cannule per l’ossigeno.

Sorridenti anche Carlo e Camilla. Si vede il re tenere in mano un pacchetto rosso, molto probabilmente un dono per il Pontefice. O un regalo ricevuto dal Papa. La regina stringe la mano a Papa Francesco, seduto in poltrona.

Prima della visita a Papa Francesco, “Re Carlo III show” alla Camera con un discorso in italiano

Prima di incontrare Papa Francesco, ieri Re Carlo III – al terzo giorno in Italia, insieme alla regina Camilla – ha parlato alla Camera. E ha deciso di farlo in italiano.

“Spero di non aver rovinato così tanto la lingua di Dante da non essere più invitato in Italia” dice Re Carlo III che, con il suo classico humour inglese, diverte e riceve tanti applausi.

Oggi si conclude la visita in Italia di Re Carlo III e della Regina Camilla

Si conclude oggi, 10 aprile, la visita – durata in totale quattro giorni – in Italia di Re Carlo III e della Regina Camilla. I sovrani britannici saranno in giornata a Ravenna dove visiteranno anche la tomba di Dante.

In questa ultima giornata di “tappa italiana”, Re Carlo III e la Regina Camilla saranno accompagnati dal capo dello Stato Sergio Mattarella. Inoltre, i reali inglesi saranno impegnati a celebrare la cucina tradizionale italiana e il patrimonio culturale locale.

di Filippo Messina