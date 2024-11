Mattarella: “Ho promulgato leggi che non condividevo, che ritenevo sbagliate e inopportune” – IL VIDEO

Mattarella ha sottolineato come, nel corso dei suoi quasi 10 anni da Presidente della Repubblica, abbia promulgato leggi da lui stesso definite “sbagliate”

Mattarella ha sottolineato come, nel corso dei suoi quasi 10 anni da Presidente della Repubblica, abbia promulgato leggi da lui stesso definite “sbagliate”

Mattarella ha sottolineato come, nel corso dei suoi quasi 10 anni da Presidente della Repubblica, abbia promulgato leggi da lui stesso definite “sbagliate”

Mattarella ha sottolineato come, nel corso dei suoi quasi 10 anni da Presidente della Repubblica, abbia promulgato leggi da lui stesso definite “sbagliate”

“Più volte ho promulgato leggi che non condividevo, che ritenevo sbagliate e inopportune”. Sono le parole pronunciate dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ieri all’evento – a Roma – con cui l’Osservatorio Permanente Giovani-Editori ha festeggiato i suoi 25 anni.

Mattarella, rispondendo alle domande dei numerosi studenti presenti, ha sottolineato come – nel corso dei suoi quasi 10 anni da Presidente della Repubblica – abbia promulgato leggi da lui stesso definite “sbagliate”. Lo ha fatto perché era suo dovere agire in questo modo, come spiega.

di Filippo Messina