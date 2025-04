Papa Francesco a sorpresa nella Basilica di San Pietro – IL VIDEO

Papa Francesco a sorpresa nella Basilica di San Pietro. A poche ore dalla Veglia di Pasqua, Papa Francesco si è presentato a sorpresa nella Basilica di San Pietro. Il Pontefice, accompagnato sulla sedia a rotelle dall’infermiere Massimiliano Strappetti, è entrato dalla Porta della Preghiera, si è recato alla Pietà di Michelangelo, al Santissimo, e ha pregato all’Altare della Cattedra. Sua Santità era vestito con l’abito bianco e la papalina. Tantissimi i fedeli stupiti e felici, che hanno applaudito il Santo Padre, che ha ricambiato il saluto. Papa Francesco è entrato e uscito dalla Porta della Preghiera, la più vicina a casa Santa Marta, dove sta trascorrendo la sua convalescenza.

Domani, il Papa dovrebbe affacciarsi dalla Loggia del palazzo apostolico per la benedizione Urbi et Orbi di Pasqua. “È il suo grande desiderio”, ha fatto sapere oggi la Sala stampa Vaticana. La decisione, però, verrà presa solo all’ultimo momento. La Loggia è il luogo dove tradizionalmente il Papa, a Pasqua e Natale, impartisce la benedizione Urbi et Orbi. Papa Bergoglio, infatti, ha dichiarato che trascorrerà la Pasqua come potrà. Dopo tanto tempo, se se la sentirà, tornerà ad affacciarsi per la benedizione pasquale. La sua presenza è stata inserita nel libretto della messa di Pasqua che – su delega del Pontefice – domani alle 10.30 sarà celebrata in Piazza San Pietro dal cardinale Angelo Comastri, vicario generale emerito del Papa per la Città del Vaticano e per le ville pontificie di Castel Gandolfo. Arciprete emerito della basilica di San Pietro in Vaticano e presidente emerito della Fabbrica di San Pietro.



Oggi, il Papa è arrivato nella basilica di San Pietro poco prima delle 18 e ha sostato in tutto circa un quarto d’ora applaudito dalla gente. Poi si è fermato a pregare davanti alla tomba di Pietro e, infine, è ripassato in basilica. Dove numerosi pellegrini, presenti in quel momento, lo hanno accolto con grande affetto.

Nei giorni scorsi, Bergoglio ha fatto visita al carcere di Regina Coeli, dove ha incontrato i detenuti per il Giovedì Santo.

Di Matilde Testa