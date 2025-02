Papa Francesco, la premier Meloni in visita: «Vigile e reattivo»

Il Vaticano: “Il suo cuore regge molto bene”. In queste ore di apprensione non è mancata la vicinanza dei fedelissimi. I bimbi del policlinico Gemelli inviano disegni a Papa Francesco

ORE 16.20 – La premier Giorgia Meloni si è recata al Policlinico Gemelli per fare visita a Papa Francesco. Meloni ha espresso al pontefice gli auguri di pronta guarigione, a nome del Governo e dell’intera Nazione. «Sono molto contenta di averlo trovato vigile e reattivo – ha detto Meloni – Abbiamo scherzato come sempre. Non ha perso il suo proverbiale senso dell’umorismo». Nel pomeriggio previsto anche un colloquio tra il Santo Padre e il suo segretario di Stato, il cardinale Parolin. Stando a indiscrezioni, non ancora confermate dalla Santa Sede, il quadro clinico resta complesso ma il clima in ospedale sarebbe più disteso. I medici, oltre al totale riposo, hanno raccomandato di evitare qualsiasi esposizione all’aria. Papa Francesco, quindi, avrebbe il divieto a tempo indeterminato di avventurarsi all’esterno o di affacciarsi a una finestra.

ORE 10.30 – “Il Papa ha trascorso una notte tranquilla, si è svegliato e ha fatto colazione”, così in una nota la Santa Sede ha aggiornato sulle condizioni di salute di Papa Francesco, ricoverato da venerdì al Policlinico Gemelli di Roma, a causa di una polmonite bilaterale. Stando alle ultime informazioni, comunicate da alcune fonti vaticane, “il suo cuore regge molto bene”. Questa mattina, infatti, il Papa è riuscito a fare colazione, ad alzarsi e a mettersi in poltrona.



Intanto, in queste ore di apprensione non è mancata la vicinanza dei fedelissimi – alcuni si sono riuniti in preghiera davanti al Policlinico – e dai più piccoli, che come lui si trovano ricoverati al Gemelli, sono arrivati alcuni disegni e messaggi di affetto per una pronta guarigione.

Di Claudia Burgio e Umberto Cascone