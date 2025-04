Papa Francesco: la salma diretta in San Pietro, dalle 11 al via la camera ardente

ORE 9:15 – Prima il clero non porporato, preti, frati, seminaristi e diaconi. Poi i vescovi e i cardinali. Poi il feretro di Papa Francesco lascia Santa Marta, seguito dai suoi collaboratori laici. È iniziata la processione per la traslazione della salma del Santo Padre da Santa Marta a San Pietro.

ORE 8:00 – Iniziano i riti funebri per Papa Francesco. Come stabilito ieri dalla congregazione dei cardinali, alle ore 9 di oggi partirà da Casa Santa Marta la processione che traslerà il feretro del Santo Padre nella basilica di San Pietro. Ieri la salma del Pontefice, abbigliata secondo tradizione con pallio, casula rossa e mitria bianca da vescovo, era stato trasferito nella cappellina di Santa Marta. L’albergo vaticano dei prelati e, sin dalla sua elezione, residenza ufficiale di Bergoglio. Qui ha ricevuto l’omaggio delle massime cariche della Chiesa. Il cardinale camerlengo Kevin Farrell (che esercita i poteri di governo durante la sede vacante) e il segretario di Stato, Pietro Parolin (uno dei “papabili” più quotati).

Nel pomeriggio di ieri anche il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, accompagnato dalla figlia Laura, ha visitato Santa Marta per porgere il suo omaggio a Papa Francesco (cui era legato da profondi rispetto e amicizia). Poco dopo è stata la volta anche del sindaco di Roma, Roberto Gualtieri. Domani alle 16, a Montecitorio, la commemorazione del Parlamento (ci sarà anche Giorgia Meloni). Ma centinaia di migliaia di persone sono attese da qui a venerdì, ultimo giorno di camera ardente. Dopo la traslazione, infatti, dalle 11 di oggi i fedeli potranno accedere in San Pietro per l’ultimo saluto a Papa Francesco. Le porte della basilica chiuderanno alle 24. Domani si potrà accedere dalle 7 del mattino a mezzanotte, mentre venerdì l’orario sarà dalle 7 alle 19. Sabato alle 10, in piazza San Pietro, i funerali solenni celebrati dal decano del collegio cardinalizio, Giovanni Battista Re.

Stando alle prime stime, almeno due milioni di fedeli visiteranno Roma per l’ultimo saluto a Papa Francesco. I primi già si stanno ammassando in piazza San Pietro. Ai funerali saranno presenti non meno di 200mila persone. Oltre 170 le delegazioni ufficiali dai Paesi del mondo. Ci saranno re e regine, presidenti, primi ministri, parlamentari, leader religiosi, ambasciatori di oltre mezzo pianeta.

Imponenti le misure di sicurezza, decise già ieri in un vertice in Prefettura a Roma. Migliaia di uomini schierati dalle Forze Armate, di Polizia e dalla Protezione Civile. Già in vigore, nei cieli sopra la Capitale, una no-fly zone garantita da squadre anti drone. Intanto si preparano sbarramenti attorno a piazza San Pietro e via della Conciliazione, cui si potrà accedere solo dopo controlli di sicurezza con perquisizioni e metal detector. Il momento più delicato sarà la traslazione del feretro, dopo i funerali, dal Vaticano a Santa Maria Maggiore. Qui, in una semplice tomba a terra accanto alla Vergine Salus Populi Romani (cui era molto devoto), Papa Francesco ha chiesto di essere deposto per l’eternità.