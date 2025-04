La morte di Papa Francesco ha lasciato un grande vuoto, ora c’è un “toto-nomi” per chi diventerà il nuovo Pontefice e sono diversi i nomi dei possibili successori. Ma quanti sono i cardinali papabili? E soprattutto, chi sono i possibili successori di Papa Francesco? Chi sarà a guidare la chiesa?

La corsa alla successione del Papa – al momento – non è ancora formalmente aperta. Ognuno con la propria storia, ognuno con le proprie idee, i cardinali ritenuti più vicini al soglio pontificio sono 15, come riporta una lista pubblicata dalla Afp.

Fra questi figurano 4 italiani:

Pietro Parolin, 70 anni;

Matteo Maria Zuppi, 69 anni;

Pierbattista Pizzaballa, 60 anni;

Claudio Gugerotti, 69 anni.

Gli altri candidati provenienti dell’Europa sono:

Jean-Marc Aveline (Francia), 66 anni;

Anders Arborelius (Svezia), 75 anni;

Mario Grech (Malta), 68 anni;

Péter Erdő (Ungheria), 72 anni;

Jean-Claude Hollerich (Lussemburgo), 66 anni.

Dagli Stati Uniti d’America:

Robert Francis Prevost, 69 anni;

Timothy Dolan, 75 anni.

Dall’Asia invece troviamo:

Luis Antonio Gokim Tagle (Filippine), 67 anni;

Charles Maung Bo (Myanmar), 76 anni.

Dall’Africa:

Fridolin Ambongo Besungu (Repubblica Democratica del Congo), 65 anni;

Peter Turkson (Ghana), 76 anni.

I possibili successori di Papa Francesco. Come si elegge il nuovo Pontefice

A proposito dei possibili successori di Papa Francesco, in passato – lo ricordiamo – il nuovo Papa poteva essere eletto anche “per acclamationem seu inspirationem” (per acclamazione o ispirazione) e “per compromissum” (per compromesso). Oggi invece colui che prenderà il posto di Papa Francesco può essere scelto solo “per scrutinium”, ossia tramite una votazione segreta. È necessaria infatti una maggioranza qualificata di due terzi dei cardinali elettori.

In caso di votazioni senza successo, dopo la 33esima, si andrà al ballottaggio fra i due cardinali che avranno ricevuto il maggior numero di voti nell’ultimo scrutinio. Anche in questo caso bisognerà avere la maggioranza dei due terzi e i due cardinali rimasti in lizza non potranno partecipare attivamente al voto.

di Filippo Messina