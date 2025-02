Papa Francesco “non è ancora fuori pericolo, resterà ricoverato almeno tutta la prossima settimana”

Papa Francesco “non è ancora fuori pericolo”. A dirlo sono alcuni membri dell’equipe medica del Gemelli di Roma – dove è ricoverato il Pontefice – in un briefing informativo.

“Ci è sembrato opportuno condividere quel che è accaduto al Santo Padre, come sta e cosa ci aspettiamo”, le loro parole all’inizio dell’incontro.

“Il Papa – dicono – come moltissimi in questi giorni, ha iniziato a curare il malessere a casa. Poi si è aggravato, si è rivolto ai dottori ed è arrivato in ospedale. Anche perché, a differenza di molti altri 88enni nel mondo, il Papa non resta a casa sul divano ma governa la Chiesa: lo sforzo che gli viene chiesto è diverso da quello di tutti gli altri”.

I medici, dopo aver spiegato che “il cuore del Papa è perfetto” e che “il Santo Padre ha sempre voluto che sulla sua salute venisse detta la verità”, si sono concentrati sulle condizioni di salute del Pontefice: Papa Francesco “sta come un signore di 88 anni con un’infezione polimicrobica: con virus, miceti e batteri”. Il Papa “mantiene il suo buon umore: stamattina – racconta un medico – quando gli ho detto ‘Buongiorno, Santo Padre’, mi ha risposto: ‘Buongiorno, Santo figlio’”.

Secondo il racconto dell’equipe medica del Gemelli, inizialmente “nei polmoni non c’era evidenza di un’infiammazione, di una polmonite”. Poi invece “abbiamo fatto una tac – spiegano – ed è comparsa una polmonite bilaterale. Che ancora c’è”.

Papa Francesco è fuori pericolo? Ancora no. Ma non è neanche al momento in pericolo di vita, affermano i medici: “Se la domanda è: il Papa è fuori pericolo? No, ancora no. Ma è in pericolo di vita, adesso? La risposta, ancora una volta, è no. Pochi minuti fa è uscito dalla stanza per andare in cappella, a pregare” spiegano.

“La malattia cronica rimane, il Papa lo sa, ha detto ‘mi rendo conto che la situazione è grave'” affermano i medici, che aggiungono: “A volte gli manca il respiro e la sensazione non è piacevole per nessuno”.

Il rischio più grave per Papa Francesco è la sepsi cioè che “i germi che ora sono localizzati nei polmoni passino nel sangue”.

Il Papa resterà ricoverato al Gemelli “almeno per tutta la prossima settimana” dicono i medici del Gemelli. “Papa Francesco – sottolineano – non è attaccato a nessun macchinario. Quando ha bisogno mette i naselli per un po’ di ossigeno ma sta a respiro spontaneo e si alimenta”.

di Mario Catania