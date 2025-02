Un’altra notte tranquilla per il Santo Padre

Continua la degenza di Papa Francesco al Policlinico Gemelli di Roma. La Sala stampa Vaticana ha reso note questa mattina le ultime informazioni sullo stato di salute di Bergoglio: “Come nei giorni scorsi – si legge nella nota – il Papa ha trascorso una notte tranquilla e ora sta riposando”.

27/02/25



“Le condizioni cliniche del Santo Padre si confermano anche nella giornata odierna in miglioramento. Oggi ha alternato ossigenoterapia ad alti flussi con ventimask. In considerazione della complessità del quadro clinico, sono necessari ulteriori giorni di stabilità clinica per sciogliere la prognosi. Il Santo Padre ha dedicato la mattina alla fisioterapia respiratoria alternandola al riposo, mentre il pomeriggio dopo una ulteriore seduta di fisioterapia si è raccolto in preghiera nella Cappellina dell’appartamento privato sito al 10° piano, ricevendo l’Eucarestia; quindi si è dedicato alle attività lavorative”. Lo scrive la sala stampa vaticana nel bollettino serale riguardante le condizioni di salute di Papa Francesco.

Sala stampa che, quest’oggi, aveva già diramato due comunicati. Uno stamattina in cui si diceva che “il Papa nella notte aveva dormito bene e stava riposando”. E che il Pontefice era “stabile rispetto a quanto comunicato ieri sera”.

Nel bollettino della serata di ieri si parlava di un quadro generale in ulteriore lieve miglioramento. Anche se i medici non hanno ancora sciolto la prognosi che rimane riservata.

Si spiegava inoltre che l’insufficienza renale era rientrata e che la Tac torace eseguita il giorno prima evidenziano “una normale evoluzione del quadro flogistico polmonare”: “La lieve insufficienza renale riscontrata nei giorni scorsi è rientrata. La Tac torace, eseguita ieri sera, ha evidenziato una normale evoluzione del quadro flogistico polmonare. Gli esami ematochimici ed emacrocitometrici della giornata odierna hanno confermato il miglioramento di ieri”.

Nella seconda comunicazione, arrivata in tarda mattinata, si rendeva noto l’annullamento della prossima Udienza Giubilare: “A motivo del perdurare della degenza ospedaliera del Santo Padre, l’Udienza Giubilare di sabato 1° marzo è annullata”.

Al momento non si hanno invece ancora notizie sul modo in cui si svolgerà l’Angelus del giorno successivo all’Udienza annullata, domenica 2 marzo. Probabilmente sarà in forma scritta, come avvenuto nelle scorse due domeniche. Da capire anche come si svolgeranno gli eventi di inizio Quaresima, previsti a partire dalla prossima settimana.

Questa sera, a partire dalle ore 21:00 – si tratta del quarto giorno consecutivo – si terrà il rosario in Piazza San Pietro per pregare per la salute di Papa Francesco, ricoverato al Gemelli di Roma dallo scorso 14 febbraio a causa di una polmonite bilaterale. A guidare il rosario sarà il cardinale Baldo Reina, il Vicario generale del Papa per la Diocesi di Roma. Lo rende noto la segreteria di Stato del Vaticano.

di Filippo Messina