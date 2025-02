Papa Francesco in lieve miglioramento. “Senza crisi respiratorie, l’insufficienza renale è rientrata”

Lieve miglioramento per Papa Francesco. “Le condizioni cliniche del Santo Padre nelle ultime 24 ore hanno mostrato un ulteriore, lieve miglioramento”. Lo rende noto la sala stampa vaticana che racconta giornalmente le condizioni di salute del Papa. Si legge ancora: “La lieve insufficienza renale riscontrata nei giorni scorsi è rientrata. La Tac torace, eseguita ieri sera, ha evidenziato una normale evoluzione del quadro flogistico polmonare. Gli esami ematochimici ed emacrocitometrici della giornata odierna hanno confermato il miglioramento di ieri”. Il Pontefice non ha presentato crisi respiratorie asmatiformi, la prognosi rimane riservata. “Il Santo Padre continua l’ossigenoterapia ad alti flussi; anche oggi non ha presentato crisi respiratorie asmatiformi e continua la fisioterapia respiratoria. Pur registrando un lieve miglioramento, la prognosi rimane riservata. Nel corso della mattina il Santo Padre ha ricevuto l’Eucarestia. Il pomeriggio è stato dedicato alle attività lavorative” afferma la sala stampa vaticana.

Come ha sottolineato il professor Sergio Alfieri – nel corso del briefing di venerdì 22 febbraio al Policlinico Gemelli di Roma (insieme al dottor Luigi Carbone del Vaticano) in cui hanno fatto il punto sulla salute del Pontefice – Papa Francesco non vuole che si riferiscano menzogne sulla sua salute. Il Papa vuole che si dica “la verità”.

Non è da escludere, come suggeriscono diverse fonti, che prima della fine della settimana ci sia un nuovo incontro fra medici e stampa in cui, come accaduto lo scorso venerdì, l’equipe medica del Gemelli – dove il Pontefice è ricoverato dallo scorso 14 febbraio per una polmonite bilaterale – farà il punto della situazione riguardante le condizioni di salute di Papa Francesco.

Nel bollettino di questa mattina veniva spiegato che il Papa aveva trascorso bene la notte. Inoltre, nel corso della giornata diverse fonti vaticane hanno reso noto che “il Papa può mangiare normalmente”.

Sono tantissime le persone preoccupate per le condizioni di salute del Pontefice. E sono molte le iniziative dei fedeli per sostenere Papa Francesco.

Questa sera il rosario – si tratta del terzo giorno consecutivo di preghiera in Piazza San Pietro – per la salute di Papa Francesco è guidato dal cardinale Giovanni Battista Re, Decano del Collegio Cardinalizio. Oggi tutte le scuole cattoliche si sono unite in preghiera per il Pontefice in quello che è stato un momento di raccoglimento – di studenti e famiglie – per la salute del Papa.

Inoltre, in particolare di più piccoli, hanno fatto disegni, video e scritti pensieri, poi pubblicati sui siti delle scuole e inviati in diversi oratori e parrocchie di riferimento. Alcuni anche direttamente in Vaticano. “Gli facciamo così sentire la nostra vicinanza, il nostro sostegno e il nostro impegno a camminare con lui sulla via del Vangelo”, le parole di Virginia Kaladich, presidente di Fidae, Federazione di scuole cattoliche primarie e secondarie.

di Filippo Messina