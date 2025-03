Papa Francesco registra graduali miglioramenti. Ridotta la ventilazione

“Ulteriori graduali miglioramenti” per Papa Francesco. “Le condizioni cliniche del Santo Padre sono rimaste stabili, confermando i progressi evidenziati nell’ultima settimana”. Lo rende noto la sala stampa vaticana, nel bollettino serale di oggi.

“Prosegue l’ossigenoterapia ad alti flussi – si legge nel comunicato – riducendo progressivamente la necessità di ventilazione meccanica non invasiva nelle ore notturne.

E ancora: “Il Santo Padre necessita ancora di terapia medica ospedaliera, di fisioterapia motoria e respiratoria; tali terapie, allo stato, fanno registrare ulteriori, graduali miglioramenti”.

Un mese al Gemelli per il Santo Padre

Il Pontefice – lo ricordiamo – è da più di un mese ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma. Nella tarda mattinata del 14 febbraio scorso, infatti, il Papa entrava al Policlinico per degli accertamenti. Già da qualche giorno il Santo Padre aveva avuto difficoltà respiratorie dovute a una bronchite. Un problema che lo ha costretto a non leggere diverse omelie e udienze. Il Santo Padre salta la messa del Giubileo degli Artisti e l’Angelus, ma manda dei testi scritti per far ‘sentire’ la sua voce. Da quel giorno, sono trascorsi giorni con crisi respiratorie. Ma poi, per fortuna, sono arrivati i graduali miglioramenti.

Ottimismo e prudenza per Papa Francesco

I medici sono ottimisti ma resta prudenza. Per il Santo Padre sono giornate di terapia, riposo e preghiera. L’umore è buono e Papa Francesco conversa con le persone che gli stanno intorno.

Le possibili dimissioni di Papa Francesco dal Gemelli

Per quanto riguarda la tempistica delle sue possibili dimissioni dal Gemelli, i medici rimangono ancora vaghi e molto prudenti. Se ne saprà di più nei giorni prossimi. Il Pontefice continua sia le terapie farmacologiche che quelle relative alla fisioterapia. Papa Francesco dovrebbe seguire dalla sua camera d’ospedale gli esercizi spirituali per la quaresima.