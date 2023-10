Parigi: allarme terrorismo, evacuato il Louvre

Francia: allerta terrorismo, elevata al massimo livello da ieri. Oggi il Louvre è stato evacuato per un allarme bomba

È allerta terrorismo in Francia, elevata al massimo livello da ieri. Oggi il Louvre di Parigi, il museo più visitato al mondo, è stato evacuato e chiuso per un allarme bomba. Al momento sono in corso verifiche nell’edificio.

Dopo l’attacco di ieri, che ha provocato la morte di un professore ad Arras, definito da Emmanuel Macron “terrorismo islamico”, l’Eliseo ha annunciato il dispiegamento di 7mila soldati nel territorio.

“Vi ringraziamo per la comprensione” – ha scritto il Louvre in un post – “Le persone che hanno acquistato un biglietto verranno rimborsate”.