Paura per Neymar, tentano di rapire la figlia

Nella notte alcuni rapinatori hanno fatto irruzione per rapire la piccola Mavie, nata appena un mese fa dall’unione tra il calciatore e la fidanzata Biancardi

Momenti di vera paura per il calciatore Neymar e la fidanzata Bruna Biancardi. Nella notte alcuni rapinatori armati hanno fatto irruzione nella casa dei genitori di lei per rapire la piccola Mavie, nata dalla coppia appena un mese fa.

Fortunatamente, il fatto è avvenuto mentre la giovane e la bambina non si trovavano nell’appartamento, sito a Catio nella periferia di San Paolo, ma i genitori di Bruna sono rimasti in ostaggio per ore, imbavagliati e legati mentre gli aggressori sono fuggiti con borse, orologi e gioielli di lusso. Secondo i media locali uno dei rapinatori sarebbe stato arrestato.

“Giornata triste, ma grazie a Dio stiamo tutti bene”, ha scritto in una storia l’attaccante brasiliano, tranquillizzando tutti sullo stato di salute della sua famiglia.