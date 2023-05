Pensionato ripara una buca e viene multato

Da mesi segnalava una buca sull’asfalto ma nessuno era mai intervenuto a coprirla. Alla fine l’ha fatto lui. E si è beccato una multa di quasi 900 euro. Sui social l’ha raccontato lui stesso, Claudio Trenta, pensionato di Barlassina.

Che invece di ricevere un ringraziamento per aver provveduto lui stesso a fare quello che avrebbe dovuto fare il Comune, è stato sanzionato. Non solo, nella notifica della multa si legge anche che ha l’obbligo di “rimozione delle opere abusive”. Ovvero dovrebbe riaprire la buca, in buona sostanza. Tra l’altro il 72enne ha fatto sapere di non aver alcuna intenzione di pagare la sanzione. E come dargli torto.

Sorprende, in una vicenda già di per sé piuttosto ridicola, anche il commento del sindaco che ha fatto sapere che il funzionario che ha fatto la sanzione si è limitato ad applicare le norme previste dal codice della strada. In particolare il divieto di realizzare opere senza l’autorizzazione del Comune. Lo stesso Comune che per mesi ha ignorato le sue molteplici segnalazioni.

La storia per fortuna è finita sui social e ora chissà che qualcuno nell’amministrazione comunale non si renda conto di quanto l’intera vicenda sia assurda. E magari chieda pure scusa al povero pensionato, ignorato e poi pure multato.

Di Annalisa Grandi