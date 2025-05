Philadelphia, sparatoria in un parco: 2 morti e otto feriti – IL VIDEO

Philadelphia, sparatoria in un parco: 2 morti e otto feriti, durante un raduno di centinaia di persone per il Memorial Day. Coinvolti anche due minorenni

Almeno due persone sono morte e altre otto sono rimaste ferite in una sparatoria avvenuta ieri sera, in un parco di Philadelphia in Pennsylvania. A riportare la notizia sono i media Usa. Tra le persone rimaste coinvolte ci sarebbero anche due minorenni. Non è ancora chiaro cosa sia successo esattamente. Secondo le prime ricostruzioni rilanciate dai media locali, a sparare sarebbero state due persone, con armi automatiche. Sul posto sono intervenute le squadre di pronto intervento della polizia e numerose ambulanze.

Stando alle prime dichiarazioni del commissario di polizia, l’accaduto sarebbe avvenuto durante “un grande raduno di centinaia di persone per il Memorial Day a Fairmount, a Lemon Hill”.

Di Matilde Testa