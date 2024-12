Processo Open Arms, Salvini assolto: la sentenza

Matteo Salvini è stato assolto nel processo Open Arms perché il fatto non sussiste. È la sentenza emessa oggi 20 dicembre 2024 dai giudici a Palermo al termine del processo di primo grado

Matteo Salvini è stato assolto nel processo Open Arms perché il fatto non sussiste. È la sentenza emessa oggi 20 dicembre 2024 dai giudici a Palermo al termine del processo di primo grado.

Il leader della Lega, vicepremier e ministro dei Trasporti Matteo Salvini, era accusato di sequestro di persona e rifiuto di atti d’ufficio per i fatti accaduti nel 2019: da ministro dell’Interno aveva negato lo sbarco per diciannove giorni a 147 migranti, tra cui 27 minori, soccorsi in tre distinte operazioni dalla ong spagnola Open Arms. L’accusa aveva chiesto una condanna a 6 anni di carcere.

“Assolto per aver fermato l’immigrazione di massa e difeso il mio Paese. Vince la Lega, vince il buonsenso, vince l’Italia”. Così Matteo Salvini scrive sui social, subito dopo la sentenza di assoluzione