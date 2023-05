Ravenna, sacrificio nel dramma

A Ravenna, la Prefettura ha chiesto ad alcuni agricoltori di allagare i propri campi per salvare le città dall’acqua

Allagare i campi per salvare la città dall’acqua. Un sacrificio nel dramma, un sacrificio che dimostra ancora il cuore grande di Romagna.

A Ravenna la Prefettura ha chiesto ad alcuni agricoltori proprietari di terreni e coltivazioni di deviare il corso dell’acqua in modo che allagasse i loro campi. Per evitare che quella stessa acqua, sommergesse la città. E loro hanno detto di sì.

Nonostante quei campi coltivati siano ciò che consente loro di vivere, nonostante ora, quei raccolti, siamo andati persi. Non ci hanno guadagnato nulla, questi agricoltori. Ma certo hanno evitato che la furia dell’alluvione arrivasse fino al centro, come abbiamo invece visto succedere in altre cittadine romagnole. Sembra poco, è tantissimo.

Ed è l’ennesimo spaccato che descrive perfettamente quello che è avvenuto in questi giorni. Dove l’io è stato messo da parte. Dove l’interesse del singolo ha lasciato spazio al bene comune.

Al tentativo di evitare almeno altri morti. Poi bisognerà ricostruire certo. E allora, soprattutto allora, servirà davvero l’aiuto di tutti.

di Annalisa Grandi