Robert Francis Prevost (Papa Leone XIV) canta “Feliz Navidad” in Perù – IL VIDEO

Dopo che il cardinale statunitense Robert Francis Prevost è diventato il nuovo Pontefice – il 267esimo Papa, Papa Leone XIV – sono tanti i video e le immagini del suo passato che stanno diventando “virali” in queste ore.

Come per esempio questo filmato dove si vede Prevost cantare con grande gioia la celebre “Feliz Navidad” in Perù (dove è stato per molti anni missionario) insieme a una piccola band di giovani.

“Nel nostro incontro natalizio del 2014 ci presentarono monsignor Roberto. Restammo incantati dalla sua semplicità. Non avremmo mai immaginato che stavamo conoscendo il nuovo Papa. I ragazzi di Josif Chiclayo lo ricorderanno sempre. Dio lo benedica” scrive l’utente che pubblica tale video. Il filmato fa, in poche ore, il giro del mondo.

di Filippo Messina