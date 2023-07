Rogo Rsa:”Evacuate circa 170 persone”, parla Cari, portavoce Vigili del fuoco

“Per i vigili del fuoco è stato un intervento eccezionale, si è trattato di evacuare immediatamente una struttura con circa 170 persone anziane, non deambulanti. È stato un lavoro complesso, almeno un centinaio sono stati portati in salvo; un bilancio drammatico ma grazie all’intervento delle nostre squadre è stato ridotto al minimo”, così il portavoce dei vigili del fuoco, Luca Cari, in merito all’incendio esploso questa notte nella residenza per anziani “Casa dei Coniugi” di Milano. Attualmente il bilancio è di 6 vittime, cinque donne e un uomo.

Stando alle prime informazioni, sembrerebbe che l’incendio sia divampato a causa di una sigaretta, ma come dichiarato dallo stesso Cari sono ancora in corso le indagini della scientifica per stabilire i motivi dell’incidente.

Di Claudia Burgio