Roma colpita da vasto incendio, evacuata la sede Rai

Dieci squadre dei vigili del fuoco sono impegnate a Roma per spegnere un vasto incendio che ha colpito la città. Al momento, stando a quanto dichiarato dalle stesse unità operative, le fiamme dell’area piazzale Clodio sarebbero sotto controllo. Il maxi incendio sprigionato in zona Monte Mario ha obbligato l’evacuazione della sede Rai di via Teulada- tanto da essere sospeso il programma “Estate in Diretta” – dell’Osservatorio Astronomico e di alcune palazzine. Il rogo sarebbe divampato da un parcheggio.



Di Matilde Testa