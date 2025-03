Roma, incendio in una concessionaria Tesla. Musk: “Terrorismo”

”Terrorismo”. È il commento di Elon Musk su X al post di un altro utente che aveva pubblicato un articolo sull’incendio di 17 Tesla in una concessionaria di Roma la notte scorsa. Su quanto avvenuto in via Serracapriola sono in corso gli accertamenti della Digos che sta indagando a 360 gradi e non si esclude la matrice dolosa. Il rogo è divampato alle 4.30 nella concessionaria e oltre alle auto ha interessato parzialmente la struttura in cui erano parcheggiate le vetture.

“Manifestazioni violente, insulti, assalti e incendi. Troppo odio ingiustificato contro la casa automobilistica Tesla. La stagione dell’odio e delle guerre deve finire al più presto. La mia solidarietà a Elon Musk e a tutte le lavoratrici e i lavoratori minacciati e aggrediti”. Lo scrive su X il vicepremier e segretario della Lega, Matteo Salvini.