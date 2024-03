Roma, voragine si apre in strada e inghiotte auto

Nella notte una voragine di circa 10 metri di larghezza e 10 di profondità ha inghiottito due automobili nel quartiere Quadraro della Capitale. Fortunatamente non ci sono vittime o feriti

Una voragine di circa 10 metri di larghezza e 10 di profondità si è aperta questa notte, intorno all’1, in via Sestio Menas, nel quartiere Quadraro di Roma. L’enorme buca ha inghiottito due automobili, mentre una terza vettura è rimasta in bilico ed è stata poi rimossa grazie all’intervento della polizia locale.

Fortunatamente non ci sono vittime o feriti. Gli agenti hanno provveduto a chiudere la strada e a mettere in sicurezza la zona interessata.

Di Claudia Burgio e Giacomo Chiuchiolo