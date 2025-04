Piazza San Pietro sempre più gremita per salutare Papa Francesco – IL VIDEO

Qualche secondo prima di mezzogiorno il primo rintocco delle campane della Basilica di San Pietro in segno di lutto per la morte di Papa Francesco

Qualche secondo prima di mezzogiorno il primo rintocco delle campane della Basilica di San Pietro in segno di lutto per la morte di Papa Francesco

Qualche secondo prima di mezzogiorno il primo rintocco delle campane della Basilica di San Pietro in segno di lutto per la morte di Papa Francesco

C’è stupore, c’è incredulità. E c’è silenzio.

In piazza San Pietro, migliaia di turisti e fedeli si sono fermati, colpiti dalla notizia della morte di Papa Francesco, oggi 21 aprile. Volti commossi, sguardi rivolti verso quella finestra da cui il Papa parlava al mondo durante l’Angelus. Alcuni pregano, altri semplicemente restano lì, in ascolto del silenzio che riempie lo spazi

Qualche secondo prima di mezzogiorno il primo rintocco delle campane della Basilica in segno di lutto per la morte di Papa Francesco. Hanno suonato a martello e a intervallo per circa venti minuti mentre la piazza si sta sempre più riempiendo di fedeli.