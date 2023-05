Sant’Anastasia, la piccola Assunta è fuori pericolo

Ovviamente la splendida notizia della vita salvata alla piccola non sposta di un millimetro la questione: la barbarie sotto gli occhi e quella diffusa sensazione di impotenza mista alla rabbia.

Uno stato d’animo che monta dal racconto del soccorritore della piccola Assunta: si trovava all’interno del bar dell’agguato, si è accasciato con la figlia durante il raid, dopo la fuga degli assalitori (il 19enne è in carcere, premeditazione e modalità mafiose) ha visto quella bimba, in braccio a uno dei genitori, con un colpo al viso sanguinante: in sei minuti, ha raccontato, ha percorso la strada che divide Sant’Anastasia dal Santobono: il tragitto richiede almeno il triplo del tempo, 20 minuti senza traccia di traffico.

Una corsa folle all’interno di una sceneggiatura folle. Il destino della bambina è finito per puro caso tra le mani (e un volante) di un benefattore, di un padre al bar con la figlia che si è immedesimato nel dolore incredulo dei genitori. Può la vita di una bambina dipendere dalla corsa impazzita di uno sconosciuto?

La vicenda della piccola Assunta ricorda molto quanto accaduto alla piccola Noemi, vittima quattro anni fa di un colpo vagante alla schiena all’esterno di un bar in Piazza Nazionale, a pochi metri dalla stazione centrale di Napoli, anche lei in bilico per giorni con la vita e poi miracolosamente salva. La mamma di Noemi ha raccontato alla stampa che assieme alla figlia andrà a trovare Assunta. “Non doveva più accadere”, ha detto a Il Mattino.