Scampia, crollo di un ballatoio nella Vela Celeste: le testimonianze degli abitanti

“Noi però non abbiamo insistito a restare. Non abbiamo avuto nessuna notizia, per esempio, di dove potevamo sgomberare avendo qualche altro alloggio, anche di emergenza”. Queste le parole di un abitante di Scampia dopo il crollo di un ballatoio nella Vela Celeste. 2 morti e 13 feriti (7 sono bambini): questo il bilancio provvisorio della tragedia avvenuta questa notte.

Paura, polemiche e tanta solidarietà a Scampia; le testimonianze di alcuni cittadini.

Servizio a cura di Nicola Sellitti