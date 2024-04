Scassina una pizzeria poi si ubriaca e addormenta

“Non è un pesce d’aprile. Non so se piangere o ridere” ha dichiarato sui social il noto pizzaiolo Errico Porzio, protagonista ieri (suo malgrado) di una disavventura tragicomica proprio nella giornata prediletta per gli scherzi.

Un uomo è riuscito infatti a scassinare la porta e un vetro per intrufolarsi nella sua pizzeria romana, in Via Tuscolana, proprio la sera di Pasquetta. Una volta entrato, forse preso da un eccesso di entusiasmo, si è ubriacato e poi crollato in un sonno profondo risvegliandosi solo all’arrivo dei titolari il mattino seguente.

L’uomo, un trentenne senza fissa dimora, non avrebbe rubato nulla ma solo fatto incetta di vino. Sui social non sono mancati commenti ironici: “Per una pizza di Errico si fa di tutto: poverino, non è arrivato in tempo per l’apertura e non ha resistito. Va perdonato“, scrive qualcuno. “Effettivamente non è sempre facile trovare posto da tè Errì!! Ha trovato una soluzione alternativa…” ha commentato qualcun altro.

In ogni caso, una realtà che ha superato di gran lunga la fantasia di qualunque scherzo da pesce d’aprile.

di Margherita Medici