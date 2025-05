Scoperta in provincia di Forlì-Cesena una casa degli orrori: 70 gatti maltrattati. Alcuni salvati

In provincia di Forlì-Cesena è stata scoperta una casa degli orrori in cui vivevano circa 70 gatti, costretti quotidianamente a subire maltrattamenti e sevizie

Una casa degli orrori. Una casa in cui vivevano circa 70 gatti, costretti quotidianamente a subire maltrattamenti e sevizie. Le gatte incinte prese a calci fino a far perdere i cuccioli. E ancora, ogni tipo di sevizia.

È successo fino a pochi giorni fa, una situazione probabilmente che andava avanti da anni. Quei gatti erano in mano a una persona con gravi problemi psichici, che sfogava i suoi raptus su di loro. È successo in una zona isolata in provincia di Forlì-Cesena, solo il coraggio di una volontaria, che ha anche filmato le violenze, ha consentito che partissero le denunce.

Da lì, pochi giorni fa, l’intervento delle forze dell’ordine. Dieci gatte tutte incinte sono già state portate via. Tra l’altro una di loro proprio mentre veniva consegnata alla volontaria è stata di nuovo brutalmente maltrattata e ha perso tutti e cinque i cuccioli che portava in grembo.

Restano gli altri sessanta gatti, di loro come delle dieci già prelevate si prenderà cura l’Oasi Felina di Pianoro. Che ha aperto una raccolta fondi per poter aiutare questi animali vittime da tempo di violenze indicibili e che scegliamo di non mostrarvi. Ma che ora meritano l’aiuto di tutti.

Anche se resta incomprensibile come per anni nessuno abbia mosso un dito per segnalare e denunciare quegli orrori che venivano perpetrati ai danni di queste creature indifese.

Fondamentale nel salvataggio di alcuni gatti è stato l’intervento dell’Oasi Felina di Pianoro, che alcuni giorni prima aveva raccontato, attraverso un post pubblicato sui propri profili social, l’orribile storia. “In una casa, dove vive anche un uomo con gravi problemi mentali, sono stati accumulati tantissimi gatti, costretti ad una situazione di degrado assoluto, ereditati da lui insieme alla casa da un’anziana signora. Quest’uomo, preso da raptus improvvisi, ha già ucciso alcuni gatti e ne ha picchiati violentemente molti altri. E più volte ha minacciato di usare il fucile”.

