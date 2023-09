Scuola inutilmente costosa

In tempi di caro scuola un pizzico di solidarietà in più da parte del corpo docente sarebbe apprezzato

In tempi di caro scuola (ma anche di caro vacanze, caro spesa e caro tutto) un pizzico di solidarietà in più da parte del corpo docente sarebbe apprezzato. Leggere che un figlio in prima superiore richiede in media un esborso di 2mila euro non può che far sollevare dubbi sull’effettiva tutela del diritto allo studio. La voce di spesa più pesante resta quella dei libri, che hanno registrato una variazione di prezzo anche del +8% a causa del costo della carta. A tal proposito non si capiscono bene (anche se possiamo immaginarle) le ragioni che frenano l’utilizzo delle sole edizioni digitali, un’iniziativa che dovrebbe partire proprio dai professori.

Questi ultimi non soltanto non sembrano interessati al cambiamento ma riescono persino a complicare, con certe richieste assurde, una situazione già gravosa per le tasche dei genitori. Prendiamo ad esempio il materiale extra necessario per le lezioni. Molti insegnanti non si limitano a indicare l’occorrente ma pretendono che vengano acquistate specifiche marche che pure potrebbero essere sostituite da nomi meno noti. Non lasciando libera scelta, mettono in difficoltà economicamente le famiglie e psicologicamente i ragazzi. Che un compasso debba appartenere a un determinato brand – «Altrimenti non va bene» – appare francamente una pretesa incomprensibile.

A chi taccia le famiglie di poca collaborazione andrebbe ‘regalata’ una settimana da back to school (come usa dire adesso), anche soltanto per provare l’effetto che fa.

di Ilaria Cuzzolin