Sedicenne minaccia di darsi fuoco, salvato dai carabinieri. La madre subiva violenze dal marito

Ha cercato di darsi fuoco davanti all’ospedale dove la madre è ricoverata per le percosse del marito. Una storia terribile, quella di un 16enne di Castellammare, che ha minacciato di bruciarsi vivo dopo aver cercato invano di vedere la mamma ricoverata. Una storia dietro la quale ci sono mesi, anni di maltrattamenti mai denunciati dalla donna, di origini marocchine. Solo con il ricovero in ospedale, sono scattate le procedure per il codice rosso.