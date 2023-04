Silvio Berlusconi in costante miglioramento

Continuano a migliorare le condizioni di salute di Silvio Berlusconi, ricoverato dallo scorso mercoledì in terapia intensiva presso l’ospedale San Raffaele di Milano. Come comunicato dai professori Alberto Zangrillo e Fabio Ciceri nel bollettino di questa mattina, nelle ultime 72 ore si è assistito a un ulteriore costante miglioramento della funzionalità respiratoria e renale, con un efficace contenimento della leucocitosi e della sindrome infiammatoria. Stando al quadro clinico complessivo, per il leader di Forza Italia le cure proseguiranno in ambito intensivo.