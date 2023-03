Sorpresa: l’acqua del wc è potabile

Secondo l’ultima indagine* svolta da SodaStream circa l’80% degli italiani mette in pratica ogni giorno azioni per evitare lo spreco di acqua. Complice probabilmente anche il caro bollette, si predilige per esempio la doccia alla vasca da bagno, si chiude il rubinetto quando l’acqua non serve, si usano gli elettrodomestici come lavatrici e lavastoviglie a pieno carico e si lavano le verdure in ammollo anziché sotto l’acqua corrente. Tutte azioni che nel loro complesso contribuiscono a risparmiare un bene così prezioso, di cui oggi si celebra la giornata mondiale (World Water Day, istituita dalle Nazioni Unite nel 1992).



Ci sono ancora dei margini di crescita, che nel nostro piccolo potrebbero contribuire a migliorare ulteriormente la situazione come riutilizzare l’acqua di cottura, evitare di sciacquare i piatti prima di metterli in lavastoviglie o chiudere il rubinetto centrale quando si va in vacanza. È vero, gli italiani fanno del loro meglio per contribuire alla causa, ma c’è un aspetto su cui possono fare ben poco: lo sciacquone del bagno. Come ha spiegato l’esperto Mario Tozzi – geologo noto nelle trasmissioni tv, durante un dibattito con il giornale La Stampa tenutosi a Vercelli qualche giorno fa – in Italia scarichiamo il wc con l’acqua di sorgente. “Se ci vedessero in un’altra parte del mondo direbbero che siamo matti!” è stato il suo commento. E non ha tutti i torti.



Proprio in queste ore a New York le Nazioni Unite stanno tenendo la Conferenza sull’acqua, che durerà fino al 24 marzo. E non a caso, proprio l’acqua è il 6° dei 17 obiettivi dell’Agenda 2030 per lo sviluppo Sostenibile dell’Onu, che punta a “garantirne la disponibilità e la gestione sostenibile per tutti”. Chissà cosa direbbero oltreoceano se sapessero che in Italia l’acqua dello sciacquone è potabile.

Di Claudia Burgio

*sondaggio svolto a febbraio 2023 cu un campione di oltre 3.500 italiani