Spiderman porta la Pasqua ai bambini ricoverati: la sorpresa al Policlinico di Milano

Una sorpresa speciale ha illuminato la Pasqua dei piccoli pazienti della Clinica Pediatrica De Marchi del Policlinico di Milano: uova di cioccolato consegnate direttamente da uno Spiderman calato dalla facciata dell’edificio. L’iniziativa, promossa dalla Fondazione De Marchi ETS, ha regalato un momento di magia e leggerezza ai bambini costretti a trascorrere le festività in ospedale.

Cinque Spiderman “volanti”, imbragati con corde di sicurezza, si sono calati dal tetto dell’ospedale per consegnare 100 uova di Pasqua, donate dalla Fondazione, direttamente nelle mani dei bambini affacciati alle finestre delle loro stanze. Un gesto di grande impatto emotivo, reso possibile grazie alla collaborazione con Archingegno, azienda specializzata in edilizia su fune, che ha messo a disposizione cinque professionisti travestiti da supereroi per raggiungere le finestre dei piccoli pazienti.

«I sorrisi e la gioia dei bambini, soprattutto in momenti difficili come il ricovero, sono da quasi quarant’anni il cuore della nostra missione», spiega Francesco Iandola, direttore esecutivo della Fondazione De Marchi ETS. «Ogni giorno lavoriamo per migliorare la qualità della vita dei piccoli pazienti, e proprio per loro stiamo contribuendo alla realizzazione dell’ospedale pediatrico “più bello del mondo”, all’interno degli spazi del Nuovo Policlinico.»

Il nuovo polo pediatrico, che sorgerà su oltre 12.000 metri quadrati distribuiti su tre piani, sarà completato entro la fine del 2025. Il progetto, vincitore del bando indetto e finanziato dalla Fondazione De Marchi, si chiama “La città dei bambini”ed è firmato dallo studio Novembre.

Tutte le attività della Fondazione rientrano nell’iniziativa “Un ospedale mica male”, pensata per ridurre il dolore, lo stress e il senso di isolamento nei bambini ricoverati, favorendo il loro ritorno alla normalità una volta concluse le cure.

Ogni anno la Fondazione De Marchi assiste circa 90.000 bambini, offrendo non solo strumenti diagnostici e terapeutici all’avanguardia, ma anche oltre 150 ore di pet therapy, 1.400 ore di arte terapia e 550 ore di supporto psicologico.