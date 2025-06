Addeo, il prof del post contro la figlia di Meloni, ha tentato il suicidio

“Ho assunto diversi barbiturici, diversi farmaci, è una situazione che non riesco a sostenere, mi sono rifiutato di sottopormi alla lavanda gastrica e ora la polizia vuole parlarmi ”. Lo ha detto all’Adnkronos Stefano Addeo, il professore di tedesco di un istituto scolastico di Cicciano (Nola), che aveva augurato attraverso un messaggio su Instagram alla figlia di Giorgia Meloni di vivere quanto accaduto a Martina Carbonaro, 14enne di Afragola, uccisa nei giorni scorsi a sassate dal fidanzato.

Secondo una prima ricostruzione, l’uomo si sarebbe sentito male nella sua abitazione di Marigliano, nel napoletano, dopo aver ingerito una combinazione di pillole e alcool. L’allarme è scattato nel tardo pomeriggio di ieri. Soccorso e trasportato d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale di Nola, Addeo è arrivato in codice rosso, ma — secondo fonti sanitarie — non sarebbe in pericolo di vita. Poche ore prima aveva scritto una lettera aperta a Giorgia Meloni per scusarsi.

A salvargli la vita, forse, la dirigente scolastica dell’istituto dove l’uomo insegna. La donna, infatti, dopo essere stata avvisata da Addeo sul folle gesto, ha subito avvisato i carabinieri che sono accorsi nell’abitazione del professore.

Il gesto sembrerebbe collegato al forte stress e al linciaggio mediatico subìto in seguito alla pubblicazione del post incriminato e poi rimosso, rivolto alla figlia della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.

