Forte scossa di livello 4,4 ai Campi Flegrei, scuole evacuate anche a Napoli

Forte scossa di terremoto di magnitudo 4,4 registrata alle 12:07 con epicentro nel golfo di Pozzuoli, in mare, davanti al porto. Il sisma si sarebbe generato ad una profondità di tre chilometri. Il terremoto è stato avvertito in tutta l’area dei Campi Flegrei e in numerosi quartieri di Napoli. Quindici muniti dopo una seconda scossa, di magnitudo 3,5, è stata registrata nell’area e avvertita distintamente anche nella città di Napoli. Si tratterebbe della seconda scossa più forte mai registrata nell’area dei Campi Flegrei: la più potente è stata quella dello scorso 13 marzo, di magnitudo 4,6.

È la prima volta che un terremoto così forte si verifica di giorno, con scuole e uffici aperti. Panico in strada, auto con clacson impazziti e genitori in corsa verso gli istituti per recuperare i figli. Precauzionalmente sono state evacuate numerose scuole nell’area flegrea. I piani sono stati attivati molto rapidamente: in meno di un minuto i ragazzi erano già all’esterno degli edifici. La circolazione ferroviaria delle linee Cumana e Circumflegrea è temporaneamente interrotta. Scuole elementari evacuate anche a Marano, comune a nord di Napoli.