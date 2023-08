Torino, bimba cade dal 5° piano e viene presa al volo. Salva

È un miracolo quanto accaduto questa mattina a Torino. Una bimba di circa 4 anni è stata tratta in salvo da un passante dopo essere precipitata dal quinto piano di un palazzo, in via Nizza 389. A lanciare l’allarme, un vicino di casa che ha cominciato ad urlare dalla finestra per chiedere aiuto.

Si chiama Mattia Aguzzi, l’uomo di 37 anni che per caso passeggiava su quella strada insieme alla sua ragazza e che è riuscito a prendere al volo la bimba, attutendo un impatto che le sarebbe costato la vita. La bambina è stata trasportata, cosciente, all’ospedale infantile Regina Margherita e ora sta bene.

“Mattia l’ha presa al volo, non so come abbia fatto ed è caduto sulle ginocchia. Subito dopo la piccola si è messa a piangere e abbiamo tirato un sospiro di sollievo. Era viva. Non me lo spiego nemmeno io, è stato bravissimo, ma se non ci fosse stato quel ragazzo non ce ne saremmo mai accorti. Mattia faceva palestra, è uno sportivo. L’ho sentito poco fa dal pronto soccorso. Gli devono fare le lastre, ma sta bene”, ha dichiarato la fidanzata, Gloria Piccolo.