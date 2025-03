Torino, pullman turistico cade da un ponte e finisce nel fiume Po. Morto l’autista

Un pullman turistico è caduto da un ponte a Torino, in piazza Vittorio Veneto. Il bus avrebbe sfondato una parte di Corso Cairoli, in prossimità del semaforo dal ponte di Piazza Vittorio Veneto.

Il mezzo è caduto nel fiume Po e si è parzialmente inabissato. Immediati i soccorsi. Presenti sul posto le forze dell’ordine, i Vigili e i sommozzatori. Un elicottero sorvola l’area.

Non c’è stato niente da fare per l’autista – ‘unica persona a bordo – preso subito dai soccorritori e portato fuori dal pullman.

Secondo le ricostruzioni, che l’uomo, parcheggiato in piazza Vittorio, sarebbe poi arrivato dritto in retromarcia sul parapetto. Sfiorando pericolosamente due persone. I due, – un ragazzo e una signora – sono stati soccorsi e portati in ambulanza. Non sarebbero in gravi condizioni.

I pompieri ipotizzano un malore dell’autista.

di Mario Catania