Torre del Greco, studente precipita dal secondo piano della sua scuola. È gravissimo

Un ragazzo di 16 anni è precipitato questa mattina dal secondo piano della sua scuola, l’Istituto Pantaleo di Torre del Greco. Il giovane è stato subito trasportato presso l’Ospedale del Mare in codice rosso e risulta in pericolo di vita.

Appena si è verificato l’episodio, gli studenti già presenti a scuola per iniziare le lezioni sono allontanati dalle aule per essere trasferiti in un’ala dell’edificio lontano dallo stabile di via Cimaglia. Molti genitori, una volta che si è diffusa la notizia, si sono riversati all’esterno della scuola nel tentativo di prelevare i propri figli, ma è stato impedito loro di varcare il cancello d’ingresso per ragioni di sicurezza.

Ancora sconosciuta la dinamica, sono in corso gli accertamenti. “Secondo quanto si apprende da fonti investigative – scrive l’agenzia di stampa Agi – il ragazzo avrebbe delle disabilità intellettive, motorie e sensitive. Non si esclude nelle indagini l’ipotesi di un tentativo di suicidio“.

di Ruggero Fontana