Tragedia ad Acerra (Napoli), bimba di 9 mesi sbranata da un pit bull in casa

Tragedia ad Acerra, in provincia di Napoli. Una bambina di 9 mesi è morta dopo essere stata sbranata da un pit bull nella sua abitazione. La piccola si trovava a letto; in casa c’era il padre che in quel momento stava dormendo sul letto insieme alla figlia. La madre della bimba era al lavoro.

Quando il padre si è svegliato, ha immediatamente portato la bambina al Pronto Soccorso della clinica Villa dei Fiori. Ma, purtroppo, non c’era niente da fare.

di Mario Catania