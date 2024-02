Tragedia di Rigopiano: condannato l’ex prefetto di Pescara

L’ex prefetto di Pescara, Francesco Provolo, è stato condannato a un anno e otto mesi. Condannati anche il tecnico comunale e il dirigente della Prefettura di Pescara

L’ex prefetto di Pescara, Francesco Provolo, è stato condannato a un anno e otto mesi nel processo d’appello per la tragedia di Rigopiano. La seduta della camera di consiglio è durata quasi 5 ore, al termine della quale, i giudici della Corte d’Appello dell’Aquila hanno riformato parzialmente la sentenza. Provolo, infatti, era stato assolto in primo grado, sentenza che vide l’assoluzione di quasi tutti gli imputati e che scatenò la rabbia dei familiari delle vittime della tragedia avvenuta il 18 gennaio 2017, in cui persero la vita 29 persone, travolte da una valanga nell’hotel Rigopiano.

Insieme a Francesco Provolo, sono stati condannati anche il tecnico comunale, Enrico Colangeli e il dirigente della Prefettura di Pescara, Leonardo Bianco.

“Una sentenza che ripaga, seppur in parte, la delusione di quella di primo grado ha dichiarato Alessandro di Michelangelo, fratello di una vittima – Certo, non ci sono vincitori né vinti, ma si intravede la luce della verità”.

Di Claudia Burgio